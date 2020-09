Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfallflucht in der Spichererbergstraße

Unfallzeugen gesucht

Saarbrücken (ots)

Von Montag (14.09.2020), 17:00 Uhr, bis Dienstag, 17:30 Uhr, stand ein grauer Peugeot 207 CC geparkt in der Spichererbergstraße in Saarbrücken - St. Arnual. Als der Fahrer an sein Fahrzeug zurückkam, war der Pkw im Heckbereich beschädigt.

Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass womöglich ein roter Pkw den Schaden am linken Heck des geparkten Peugeot verursachte.

Zeugen, die Angaben zu diesem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Tel. 0681/9321-233, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell