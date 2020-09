Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall

Zeugenaufruf

Saarbrücken (ots)

Am Sonntag, 13.09.2020, befuhr ein 45 jähriger Saarbrücker gegen 14:00 Uhr mit seinem Pkw die Richard-Wagner-Straße in Fahrtrichtung Dudweilerstraße. Hierbei kam er aus bisher ungeklärter Ursache beim Befahren einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem massiven Absperrpfosten. Der Fahrzeugführer wurde hierbei nicht verletzt; am Pkw entstand jedoch Totalschaden.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs werden Personen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681-9321233 Verbindung zu setzen.

