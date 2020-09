Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Wohnungsbrand mit einer leicht verletzten Person

Saarbrücken (ots)

Am Freitag, dem 11.09.20, gegen 21:45 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt ein Wohnungsbrand in der Preußenstraße gemeldet. Die Rauchmelder der Wohnung hatten die Nachbarn alarmiert, die die 74-jährige Bewohnerin retteten. Durch das Feuer entstand bislang nicht bezifferter Schaden am Mobiliar der Wohnung. Die Frau musste mit leichten Verbrennungen sowie einer Rauchgasvergiftung in ein Saarbrücker Krankenhaus verbracht werden, wo sie zumindest über Nacht verbleiben muss. Eine noch ausstehende Spurensuche wird Erkenntnisse zur Brandursache geben. Die verletzte Person selbst machte keine Angaben.

