Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Angriff auf Rettungsdienstmitarbeiter und Polizeibeamte

Saarbrücken (ots)

Am Freitag, dem 11.09.2020, gegen 22:15 Uhr, sollte ein 28-jähriger Mann aus Saarbrücken ins Rastpfuhl-Krankenhaus verbracht werden. Zuvor war der Mann wohl alkoholbedingt zu Fall gekommen und hatte sich im Gesicht verletzt. Anstatt sich von der Rettungswagenbesatzung helfen zu lassen, beleidigte und bedrohte er diese bei der Ankunft am Krankenhaus. Anschließend nahm er noch einen Rettungsdienstmitarbeiter in den Schwitzkasten, bevor er von mehreren Beschäftigten des Krankenhauses überwältigt werden konnte. Auch gegenüber den gerufenen Polizeibeamten setzte sich der Mann zu Wehr, so dass er schließlich die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen musste. Ihn erwarten jetzt mehrere Strafanzeigen. Auch wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Durch die Angriffe des Mannes wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell