Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Brand eines Wohnmobils mit hohem Sachschaden

Saarbrücken (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf den heutigen Freitag (10. auf 11. September) kam es in der Danziger Straße in 66121 Saarbrücken zum Brand eines im öffentlichen Verkehrsraum abgestellten Wohnmobils. Die Berufsfeuerwehr Saarbrücken konnte trotz zeitnah durchgeführter Löschmaßnahmen ein vollständiges Ausbrennen des Fahrzeugs nicht mehr verhindern. Der Sachschaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich; Personen hielten sich glücklicherweise nicht im Fahrzeug auf. Die polizeilichen Ermittlungen zur Sache dauern noch an.

Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681/9321-233 oder eine andere Polizeidienststelle.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

SBR-STADT-ESD

Karcherstraße 5

66111 Saarbrücken

Telefon: 0681/9321-233

E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell