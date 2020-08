Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Unfall zweier Radfahrer am Saarufer - Zeugen gesucht!

Saarbrücken (ots)

Am Nachmittag des 20. August 2020, gegen 17:00 Uhr, ereignete sich am Saarufer in Güdingen, in Höhe des Speiselokals in der Saarstraße eine Kollision zweier Radfahrer. Dem ging ein Überholmanöver eines unbekannten Pkw-Fahrers voraus. Dieser fuhr an dem 58-Jährigen, der mit seinem e-Bike vom Leinpfad in die Saarstraße abbiegen wollte, offenbar ohne ausreichenden Seitenabstand links vorbei. Dadurch wurde der 58-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand regelrecht in Richtung Saarleinpfad abgedrängt, was zur Kollision mit dem dort entgegenkommenden 45-jährigen Radfahrer führte. Der e-Bike-Fahrer zog sich eine Verletzung am Unterschenkel zu. Beide Zweiräder wurden teilweise stark beschädigt. Der Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubterweise über die Saarstraße von der Unfallstelle.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter 0681/9321-233 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

