Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Überfall mit Messer auf Saarbrücker Shisha-Bar

Polizei nimmt Täter fest

Saarbrücken (ots)

Heute Morgen um 00:40 Uhr betritt der 26-jährige Tatverdächtige eine Shisha-Bar in der St. Johanner Straße in Saarbrücken. Er geht zu dem Angestellten am Tresen und fordert das Bargeld. Als der Angestellte dies verweigert, geht der Tatverdächtige auf die Toilette, nur um kurze Zeit später mit einem 30cm langen Küchenmesser zurückzukommen. Nun bedroht er den Angestellten mit dem Messer und fordert erneut das Bargeld aus der Kasse. Der Angestellte stößt daraufhin den Tatverdächtigen gegen die Brust und versucht ihn mit mehreren Personen zu überwältigen. Dabei gelingt dem Angreifer die Flucht, er wird jedoch kurz darauf von den alarmierten Saarbrücker Polizisten festgenommen. Dem alkoholisierten Mann wird eine Blutprobe entnommen und er wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erlässt am Montagmittag Untersuchungshaft gegen den Tatverdächtigen.

