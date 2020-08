Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

1) In dem Zeitraum von Freitagabend bis Samstagvormittag (08.08.2020)wurde versucht in ein Mehrparteienanwesen in der Saarbrücker Moltkestraße einzubrechen. Aus bisher nicht nachvollziehbaren Gründen wurde die Tatausführung von dem Täter abgebrochen. Der Täter verließ in der Folge die Tatörtlichkeit ohne Beute. Personen, die Angaben zu dem versuchten Einbruch machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt in Verbindung zu setzen.

2) Am Samstag, 08.08.2020, kam es vormittags in einem Geschäft in der Saarbrücker Bahnhofstraße zu einem Diebstahl von Schuhen und Nahrungsmittel. Der wohnsitzlose 41 jährige Mann konnte beim Verlassen des Geschäftes durch den Kaufhausdetektiv gestellt werden. Hierbei konnte bei dem Täter u.a. ein Messer aufgefunden werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Täter bereits am Freitagnachmittag mehrere Kleidungsstücke in dem Geschäft entwendet hatte. Die Kleidungsstücke vom Vortag konnten letztlich vorgefunden und wieder an das Geschäft übergeben werden. Der Täter wurde noch am gleichen Tag dem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in die JVA Saarbrücken eingeliefert. Die von dem Täter entwendeten Waren hatten einen Gesamtwert von ca. 480 Euro.

3) Am Samstag, 08.08.2020, kam es nachmittags auf dem Parkplatz der Raststätte Goldene Bremm zu einem Verkehrsunfall. Hintergrund war, dass der 48 jährige osteuropäische Fahrer eines Lkw rangierte, hierbei einen geparkten Lkw streifte und an diesem Lkw einen Schaden von ca. 5000 Euro verursachte. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Verursacher eine Atemalkoholkonzentration von über 2,8 Promille aufwies. Anschließend wurde bei dem Unfallverursacher eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein einbehalten und eine Sicherheitsleistung von mehreren Hundert Euro einbehalten. Von Seiten der Spedition muss nun für die Weiterfahrt ein Ersatzfahrer geschickt werden.

