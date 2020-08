Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person Iris STAMM

Saarbrücken (ots)

Seit dem heutigen Morgen wird die 65-jährige Iris STAMM vermisst. Gegen 22:00 Uhr am gestrigen Abend wurde sie letztmalig von Angestellten des Hotels gesehen, in dem sie ein Zimmer bewohnt (Römerhof, Am Kieselhumes 4, 66121 Saarbrücken). Hinweise deuten darauf hin, dass sie sich heute Morgen gegen 06:00 Uhr noch im Hotelzimmer aufhielt. Seither ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Frau STAMM leidet an Demenz, ist Diabetikerin und herzkrank. Sie ist in Begleitung ihres kleinen Hundes (Schnauzer).

Personenbeschreibung:

- ca. 160 cm groß, schlanke Statur - kurzes, weißblondes Haar - vermutlich bekleidet mit kurzer Hose, T-Shirt bzw. weißem Pullover und Sandalen - führt kein Mobiltelefon, keine Medikamente und vermutlich keine Barmittel mit sich

Zwei Bilder des Vermissten mitsamt ihrem Hund liegen vor.

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten bitte an die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681/9321-233 oder eine andere Polizeidienststelle.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

SBR-STADT-ESD

Karcherstraße 5

66111 Saarbrücken

Telefon: 0681/9321-233

E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell