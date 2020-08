Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Sachbeschädigung an Blitzer in Saarbrücken

Saarbrücken-Güdingen (ots)

Bislang unbekannte Personen besprühten vermutlich in der Nacht vom 31.07.2020 auf den 01.08.2020 eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage der Stadt Saarbrücken mit grüner Farbe, wodurch diese beschädigt wurde und über einen längeren Zeitraum hinweg nicht mehr funktionstüchtig war. Die Tat ereignete sich in der Straße Im Rosengarten in Saarbrücken-Güdingen.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sich mit der PI Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681-9321230 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

