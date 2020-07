Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Jugendliche schlagen Busscheibe ein

Vorher weigerten sie sich eine Mund-Nasen-Bedeckung im Bus zutragen

Saarbrücken (ots)

Am Donnerstagmittag schlugen Jugendliche eine Busscheibe ein, nachdem sie sich weigerten Masken im Linienbus zu tragen. Die Tat ereignete sich gegen 14:00 Uhr in der Dudweilerstraße in Saarbrücken.

Ein Busfahrer bemerkte, dass eine Gruppe von acht Jugendlichen den Gelenkbus betrat, jedoch keine Masken anzog. Er forderte diese deswegen per Durchsage auf, zum Schutz der Fahrgäste Masken anzuziehen. Dies taten sie jedoch trotz dreimaligem Wiederholen nicht. Der Fahrer stoppte daraufhin und verwies die Gruppe dem Bus. Nachdem sie ausgestiegen waren, ergriff einer der Jugendlichen eine Krücke und schlug damit die Seitenscheibe ein. Ein 86-jähriger Mann der hinter dieser Scheibe im Bus saß, wurde durch das Glas an den Unterarmen verletzt. Die Gruppe der Jugendlichen flüchteten anschließend, einige konnten jedoch durch die alarmierte Polizei festgenommen werden.

Die Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. Des Weiteren ist es ordnungswidrig keine Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Personenverkehr zu tragen.

