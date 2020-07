Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Radfahrer auf Flughafenstraße (L108) schwer verletzt

Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

Bereits am 24.06.2020, gegen 20:00 Uhr, ereignet sich auf der Flughafenstraße in Saarbrücken (L108) ein Verkehrsunfall, als ein gelber Pkw einen Radfahrer überholt. Dabei fährt der Pkw so dicht an dem 60-jährigen Saarbrücker vorbei, dass dieser ausweichen muss und zu Fall kommt. Der gelbe Pkw setzt seine Fahrt unbehelligt fort. Der Radfahrer erleidet durch den Sturz schwere Verletzungen.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Pkw-Fahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (0681/9321-0) zu melden.

