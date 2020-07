Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Glasscherben auf mehreren Straßen in Saarbrücken - Zeugenaufruf

Saarbrücken (ots)

Am Sonntag, den 12.07.2020 teilten mehrere Verkehrsteilnehmer der PI Saarbrücken-Stadt gegen 09:30 Uhr mit, dass im Bereich "Am Staden, Graf-Johann-Straße, Heinestraße, Mainzer Straße" in 66121 Saarbrücken zahlreiche Glasscherben auf der Fahrbahn liegen würde. Von den vor Ort eingesetzten Beamten konnten schließlich unzählige, zerbrochene Glasflaschen festgestellt werden, die offenbar gezielt auf die Fahrbahn geworfen wurden. Da die Scherben insbesondere für Zweiradfahrer eine Gefahr darstellten, musste aufgrund der Menge die ZKE mit der Reinigung der Fahrbahn beauftragt werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Etwaige Zeugen, die tat- und täterrelevante Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0681/9321-0 mit der PI Saarbrücken-Stadt in Verbindung zu setzen.

