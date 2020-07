Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Ladendieb bedroht Verkäufer mit Spritze

Richter erlässt Haftbefehl

Saarbrücken (ots)

Am Dienstag betritt ein Mann den Rewe-Markt in der Saarbrücker Europagalerie. Dort stiehlt er 40 Packungen Batterien, als er von einem Verkäufer auf frischer Tat erwischt wird. Um seine Flucht zu ermöglichen, zieht er aus seiner Tasche eine Spritze und droht dem Verkäufer. Dieser kann den Täter jedoch überwältigen, sodass ihn die hinzu gerufene Polizei festnehmen kann. Ein Richter erlässt Haftbefehl gegen den Mann. Er sitzt nun in Untersuchungshaft in der JVA Saarbrücken ein.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

SBR-STADT- ESD

Karcherstraße 5

66111 Saarbrücken

Telefon: 0681/9321-233

E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell