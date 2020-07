Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Zeugen gesucht - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger am Staatstheater in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Am frühen Morgen des 05.07.2020, gegen 04:40 Uhr, wurde ein 19-jähriger Fußgänger in Saarbrücken von einem Taxi erfasst. Der Unfall ereignete sich in der Straße Am Stadtgraben in Höhe des Staatstheaters. Der Fußgänger hatte zuvor aus einem geparkten Fahrzeug Gegenstände entnommen und überquerte, ohne auf den seitlich stattfindenden Fahrzeugverkehr zu achten die Straße. Er wurde von einem vorbeifahrenden Taxi am rechten Bein erfasst und erlitt eine schwere Knöchelverletzung.

Der 19-Jährige musste ins Winterbergklinikum verbracht und dort operiert werden.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der PI Saarbrücken-Stadt unter der 06819321233 in Verbindung zu setzen.

