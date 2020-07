Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Frau (56) in einem Café an der Berliner Promenade erpresst

Fahndungs- und Aufklärungseinheit Straßenkriminalität (FASt) nimmt Täter fest

Saarbrücken (ots)

Eine 56-jährige Frau aus Ottweiler sitzt am 19.06.2020, Freitagmittags in einem Café an der Berliner Promenade, als ein junger Mann an sie herantritt. Er fordert Geld von ihr, beleidigt sie und droht ihr: "Ich steche dich ab!". Dabei hält er die Frau am Arm fest und tritt ihr auf den Fuß. Als die Frau um Hilfe ruft, eilt ein Kellner des Cafés zu ihr und vertreibt den Täter. Ihr gelingt es dabei noch mit dem Handy den Täter zu fotografieren.

Am Dienstag gelingt es der Fahndungs- und Aufklärungseinheit Straßenkriminalität, den obdachlosen Täter (30) aufzuspüren und festzunehmen. Er wurde anschließend erkennungsdienstlich behandelt und auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl unter Auflagen außer Vollzug.

Die Fahndungs- und Aufklärungseinheit Straßenkriminalität (FASt) ist eine seit 30. Juli 2018 eingerichtete Einheit der Saarbrücker Polizei, die lokale Straßen- und Gewaltkriminalität in der Innenstadt bekämpft. Täter sollen durch schnelles und konsequentes Einschreiten der Polizei beweiskräftig überführt und das Vertrauen in unseren Rechtsstaat gestärkt werden.

