Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Motorradfahrerin

Saarbrücken (ots)

Am Mittwoch, 01.07.2020, 13:30 Uhr, befuhr eine 47-jährige Fahrzeugführerin aus Völklingen mit ihrem Motorrad die BAB 620 in Fahrtrichtung Mannheim. In Höhe der Wilhelm-Heinrich-Brücke kam es aus bislang ungeklärten Ursachen zu einem Kontrollverlust über das Motorrad. Die Fahrerin stürzte und rutschte ohne Fremdkontakt ca. 20 m über die Fahrbahn bis sie zum Liegen kam. Hierbei wurde die Frau schwer verletzt und in das Winterbergklinikum eingeliefert. Am Motorrad entstand hoher Sachschaden.

