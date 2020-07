Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Zeugenaufruf - Nach Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße

Saarbrücken (ots)

Bereits am Freitag, dem 24. April 2020, gegen 17:00 Uhr kam es in der Bahnhofstraße vor "Galeria Kaufhof" zur Kollision zwischen einer Fußgängerin und einem Fahrradfahrer. Bei dem Radfahrer handelte es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um ein 10 - 12 Jahre altes Kind mit blonden bis dunkelblonden Haaren, das mit einem grünen Mountainbike der Marke "Cube" unterwegs war. Unfallbedingt kamen beide zu Fall. Die 54-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen an beiden Armen und im Gesicht in Form von Frakturen. Der junge Fahrradfahrer wollte seinen Vater wohl hinzuziehen und fuhr in Richtung St. Johanner Markt davon, kam allerdings nicht wieder zur Unfallörtlichkeit zurück. Zeugen, die Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Saarbrücken-Stadt (0681/9321-233) in Verbindung zu setzen.

