Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Zeugen gesucht: Betrunkener Fahrzeugführer mit mehr als 2 Promille gefährdet Verkehrsteilnehmer auf der A 623

Saarbrücken (ots)

Am Samstag, 27.06.2020, gefährdete laut Zeugenaussagen ein betrunkener Fahrzeugführer mit seinem blauen BMW zwischen 18:25 und 18:45 Uhr, auf der A 623, Fahrtrichtung Saarbrücken, durch seine unsichere Fahrweise mehrere Fahrzeugführer, die gezwungen waren, auszuweichen und Bremsmanöver durchzuführen, um einen folgenschweren Unfall zu vermeiden. In diesem Zusammenhang werden Geschädigte oder Zeugen gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken Stadt, Tel.Nr.: 0681/9321-233, in Verbindung zu setzen.

