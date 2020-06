Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Fahrradfahrer stößt Fußgängerin nach Verkehrsunfall in den Graben

72-jährige Frau verletzt

Saarbrücken (ots)

Am letzten Dienstag, 23.06.2020, kommt es gegen 15:30 Uhr auf einem Waldweg nahe Sitterswald zu einem Verkehrsunfall. Ein junger Mann streift beim Vorbeifahren eine 72-jährige Frau, welche mit mehreren Personen auf dem Waldweg spazieren geht. Nach dem Zusammenstoß kommt es zum Streit, in dessen Folge der Mountainbike-Fahrer die Frau umstößt. Die 72-jährige fällt durch den Stoß in den Seitengraben und verletzt sich. Ein weiterer Spaziergänger eilt der Frau zur Hilfe und wird ebenfalls von dem jungen Mann angegangen und verletzt.

Der Angreifer konnte anschließend entkommen und wird nun durch die Polizei gesucht. Bei ihm soll es sich um einen 20-30 Jahre alten Mann handeln. Er war mit einem schwarzen Cross-Bike unterwegs, trug einen professionellen rot/schwarze Cross-Hose und einen weiß/orangenen Cross-Helm.

Während des Übergriffs sollen sich mehrere unbeteiligte Spaziergänger in der Nähe aufgehalten haben. Die Polizei bittet alle Zeugen sich mit dem Polizeiposten Kleinblittersdorf, Tel.: 06805/1286, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

SBR-STADT- ESD

Karcherstraße 5

66111 Saarbrücken

Telefon: 0681/9321-233

E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell