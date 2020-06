Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Mann bewirft Busfahrer mit Bierdose

Wartezeiten im ÖPNV sollen Auslöser sein

Saarbrücken (ots)

Am letzten Freitag wirft gegen 15:00 Uhr ein bislang unbekannter Mann eine halbvolle Bierdose auf einen Busfahrer. Der Busfahrer steht nach seinem Feierabend an der Saarbahnhaltestelle am Hauptbahnhof, als der bislang unbekannte Mann ihn aus heiterem Himmel beschuldigt, verantwortlich für die Wartezeiten im ÖPNV zu sein. Des Weiteren wirft er eine Bierdose auf den Busfahrer, verletzt ihn aber glücklicherweise nicht. Die hinzugerufene Polizei konnte den Täter nicht mehr antreffen. Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Saarbrücken-Stadt (0681/9321-233) in Verbindung zu setzen.

