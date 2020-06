Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Raubüberfall auf einen Jugendlichen

Kleinblittersdorf (ots)

Am gestrigen Donnerstag wurde ein 15 jähriger Jugendlicher gegen 20:30 Uhr Opfer eines Raubüberfalls am Kleinblittersdorfer Bahnhof. Während der Geschädigte dort auf einer Bank saß, wurde er von zwei 17 Jährigen Jugendlichen aus Saarbrücken und Völklingen angesprochen, bedroht und letztlich unter Vorhalt eines Messers beraubt. Von den beiden Tätern wurden bei dem Raubüberfall ein geringer Bargeldbetrag sowie eine Packung Zigaretten erbeutet. Die beiden Täter konnten noch im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen in Kleinblittersdorf durch die Polizei festgenommen werden. Bei der Festnahme konnte bei den Tätern entsprechende Beweismittel sowie eine kleinere Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern derzeit noch an.

Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681-9321233 in Verbindung zu setzen.

