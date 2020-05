Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Mehrere Einsätze wegen Fußballfans des 1. FCS

Saarbrücken Innenstadt (ots)

Am Samstag versammelten sich in der Saarbrücker Innenstadt zahlreiche Fußballfans des 1. FCS, um den Aufstieg in die 3. Liga zu feiern. Bereits am frühen Nachmittag konnten an die 100 Feiernde rund um den St. Johanner Markt festgestellt werden. Diese verhielten sich den ganzen Nachmittag friedlich,trugen Schals und Trikots ihres Clubs und stimmten Schlachtgesänge an. Insgesamt verbreiteten sie eine angenehme und friedliche Atmosphäre.

Einige unverbesserliche der organisierten Szene, zum großen Teil amtsbekannte Gewalttäter Sport, trübten jedoch gegen Abend den positiven Eindruck und fielen durch Belästigungen, Körperverletzungen und Beleidigungen gegen Polizeibeamte auf. Ein stark unter Alkohol- und Drogeneinfluß stehender 34-jähriger Mann, welcher vielfach rund um den Fußball als Gewalttäter aufgetreten ist, musste schließlich gegen 00:20 Uhr, wegen Lärmbelästigung, Verstoß gegen die Corona-Verordnung und Beamtenbeleidigung, festgenommen werden. Bei diesem Einsatz befanden sich insgesamt noch ca. 30 "sogenannte Fans" auf dem Landwehrplatz und solidarisierten sich gegen die Polizei.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

SBR-STADT- DGL

Karcherstraße 5

66111 Saarbrücken

Telefon: 0681/9321-233

E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell