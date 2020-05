Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach unbefugter Benutzung einer gestohlenen EC-Karte

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Saarbrücken (ots)

Bereits am 29. November 2019 wurde eine 79-jährigen Dame bestohlen. Eine unbekannte Person entwendete aus der Handtasche ihre Geldbörse, als sie in einem Saarbrücker Supermarkt in der Mainzer Straße einkaufen war. Unmittelbar im Anschluss wurde die entwendete EC-Karte an einem Geldautomaten in der Mainzer Straße benutzt um einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag unbefugt abzuheben. Die Person wurde bei der Tatbegehung von den Überwachungskameras des Geldinstituts aufgezeichnet.

Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Person machen?

Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681 - 9321 233 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

SBR-STADT- ESD

Karcherstraße 5

66111 Saarbrücken

Telefon: 0681/9321-233

E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell