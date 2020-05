Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall zwischen Saarbahn und Rettungswagen in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Am Sonntag, den 17.05.2020 kam es gegen 07:40 Uhr im Kreuzungsbereich Großherzog-Friedrich- / Egon-Reinert-/ Paul-Marien-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einer Saarbahn. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn von der Innenstadt in Richtung Bismarckbrücke unterwegs, als es zur Kollision mit der Saarbahn kam, welche von Brebach in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war. Der Rettungswagen, welcher zu diesem Zeitpunkt keinen Patienten transportierte, kippte durch den Zusammenstoß auf die rechte Fahrzeugseite.

Sowohl die Saarbahn als auch der Rettungswagen wurden bei dem Verkehrsunfall erheblich beschädigt und mussten von der Unfallstelle abtransportiert werden. Es entstand Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

