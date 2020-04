Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Mann belästigt 27-jährige Saarbrückerin an der Saarbahnhaltestelle Hauptbahnhof - Zeugenaufruf

Saarbrücken (ots)

Am heutigen Sonntag wurde eine 27-jährige Saarbrückerin gegen 15:20 Uhr an der Saarbahnhaltestelle am Hauptbahnhof Opfer eines sexuellen Übergriffs. Der Täter nahm zunächst neben der jungen Frau Platz, welche an der Haltestelle gemeinsam mit einer Freundin auf die S-Bahn wartete. Plötzlich fragte er sein Opfer, ob diese mit ihm den Geschlechtsverkehr vollziehen wolle und tätigte hierbei obszöne Gesten. Beide Frauen setzten sich hierauf eine Bank weiter und forderten den Täter auf, sie ihn Ruhe zu lassen. Da die Situation jedoch den Frauen zunehmend unangenehmer wurde, wollten diese die Örtlichkeit verlassen. In diesem Moment näherte sich der Täter von hinten und griff seinem Opfer unter den Rock an das Gesäß. Nach diesem Übergriff kontaktierte die 27-jährige mit ihrem Handy den Polizeinotruf, worauf der Täter zu Fuß die Flucht ergriff und von den beiden Frauen bis zum Parkhaus der ehemaligen Post verfolgt werden konnte. Hier drehte sich der Täter nochmals um und entblößte sein Geschlechtsteil. Letztlich kletterte er über einen Zaun zur Bahntrasse und konnte unerkannt flüchten. Beschreibung: ca. 25 Jahre, 165cm, arabischer Phänotyp, Vollbart, schiefe Schneidezähne, trug eine Jeansjacke und eine zerrissene Jeanshose, schwarze Basecap, weiße Schuhe

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681 - 9321-233 oder jede andere Polizeidienststelle.

