Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Zwei Fahrzeuge liefern sich Straßenrennen

Saarbrücken (ots)

Am späten Abend des 7. April 2020, gegen 22:15 Uhr wurde über Notruf gemeldet, dass sich in der Mainzer Straße in Saarbrücken zwei Fahrzeuge ein illegales Straßenrennen abhalten würden. Es handelte sich dabei um einen weißen Mercedes und einen weißen BMW. Nach ersten Erkenntnissen rasten die beiden Fahrzeuge in der Mainzer Straße stadteinwärts, wobei es zu erheblichen Verkehrsverstößen kam.

Durch die Beamten der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt konnte der Mercedes in der Innenstadt einer Kontrolle unterzogen werden.

Der 29-jährigen Fahrer und sein 28-jährigen Beifahrer hatten neben alldem keinen triftigen Grund sich in der Stadt zu bewegen.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (Telefon 0681/9321-233) oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

SBR-STADT- ESD

Karcherstraße 5

66111 Saarbrücken

Telefon: 0681/9321-233

E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell