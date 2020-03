Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Versuchter Einbruchsdiebstahl JUZ St. Johann

Saarbrücken (ots)

Im Laufe des vergangenen Samstags wurde eine Glasscheibe der Eingangstür zu den Räumlichkeiten des Jugendzentrums in der Fichtestraße in St. Johann mit einem Stein eingeworfen bzw. eingeschlagen. Somit gelang der oder die Täter in die Räumlichkeiten und durchwühlte dort verschiedene Schränke und Mobiliar. Welche Gegenstände entwendet wurden, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Eine Strafanzeige gegen unbekannt wurde gefertigt. Hinweise zur Tat oder dem Täter richten sie bitte an die PI Saarbrücken-Stadt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

SBR-STADT- DGL

Karcherstraße 5

66111 Saarbrücken

Telefon: 0681/9321-233

E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell