Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Einbruch in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in Alt-Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Im Laufe der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag, 00:30 Uhr bis 06:00 Uhr, wurde in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Reuterstraße in Alt-Saarbrücken eingebrochen. Der Täter hatte sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu dem Anwesen verschafft und verschiedene mit Vorhängeschlössern gesicherte Kellerräume sich zugänglich gemacht. Daraus wurden Wertgegenstände und Werkzeuge entwendet. Hinweise auf den Täter liegen aktuell noch nicht vor. Sachdienliche Hinweise erbittet sich die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter 0681/9321233.

