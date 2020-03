Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall

Saarbrücken (ots)

Am Freitag, 06.10.2020, kam es gegen 19:30 Uhr im Einmündungsbereich Präsident-Balz-Straße / Verkehrskreisel "Bismarckbrücke" in Saarbrücken zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Sachstand ist davon auszugehen, dass eine 84 Jahre alte Pkw-Fahrerin aus dem Regionalverband Saarbrücken die Vorfahrt einer im Verkehrskreisel befindlichen 18 jährigen Pkw-Fahrerin aus dem Saarpfalz-Kreis missachtete. Bei der anschließenden Kollision wurden die beiden am Verkehrsunfall beteiligten Pkw erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt in umliegende Saarbrücker Krankenhäuser eingeliefert.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

SBR-STADT- DGL

Karcherstraße 5

66111 Saarbrücken

Telefon: 0681/9321-233

E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell