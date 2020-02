Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Raubüberfall in Saarbrücken Steinwürfe von einer Brücke in Kleinblittersdorf

Saarbrücken (ots)

Saarbrücken. Am Freitag, 14.02.2020, wurde ein 14 Jähriger aus Saarbrücken Opfer eines Raubüberfalls. Der Geschädigte hielt sich gegen 19:00 Uhr im Bereich der Congresshalle auf, als er plötzlich von drei männlichen Personen umstellt, festgehalten und mit einem Taschenmesser bedroht wurde. Nachdem die Täter erfolglos versucht hatten, dem Geschädigten die in seiner Kleidung befindlichen Wertgegenstände (Bargeld, Handy) abzunehmen, flüchteten sie in Richtung Bügerpark. Der Geschädigte wurde bei dem Raubüberfall nicht verletzt. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Ergreifen der Täter. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Personenbeschreibung der Täter: 15-18 Jahre alte Männer, arabischer Phänotyp, schwarze Haare; alle Täter trugen dunkle Hosen, lediglich die Jacken hatten verschiedene Farben (orange, blau, schwarz).

Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681-9321233 in Verbindung zu setzen.

Kleinblittersdorf. Am Freitag, 14.02.2020, warfen gegen 23:20 Uhr zwei Personen von der zwischen Kleinblittersdorf und Grosbliederstroff verlaufenden Freundschaftsbrücke Pflastersteine auf die darunter befindliche B 51. Zu einer Schädigung / Gefährdung von Verkehrsteilnehmern kam es nach derzeitigem Sachstand glücklicher Weise nicht. Jedoch wurde durch die Steinwürfe noch ein neben der Brücke geparkter Pkw beschädigt. Nach der Tatausführung flüchteten die beiden französisch sprechenden Personen laut Zeugenangaben über die Brücke nach Frankreich. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder durch die Steinwürfe gefährdet / geschädigt wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681-9321233 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

SBR-STADT- DGL

Karcherstraße 5

66111 Saarbrücken

Telefon: 0681/9321-233

E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell