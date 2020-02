Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Taschendiebstahl in Saarbrücker Aldi-Filiale - Öffentlichkeitsfahndung

Saarbrücken (ots)

Bereits am 11. Dezember 2019 gegen 18:00 Uhr ereignete sich in der Aldi-Filiale Bahnhofstraße 15 in 66111 Saarbrücken ein Taschendiebstahl zum Nachteil einer 67-jährigen Saarbrückerin.

Die Geschädigte befand sich mit ihrem Einkaufswagen, in dem ihre Handtasche lag, vor einem Warenregal. Der unbekannte Täter nutzte einen unbeobachteten Moment, um die Geldbörse aus der geöffneten Handtasche zu entwenden. Der Täter konnte bei der Tatausführung von der Überwachungsanlage aufgezeichnet werden.

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um eine männliche Person im Alter von etwa 50 Jahren. Er ist etwa 180 bis 185 cm groß und hat eine normale Statur. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer schwarzen Wintermütze, einer hellbraunen Jacke, einer blauen Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet.

Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681 / 9321 - 233 oder eine andere Polizeidienststelle.

