Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: SUV-Brand in einer Tiefgarage in Alt-Saarbrücken

Alt-Saarbrücken, Saargemünder Straße (ots)

Samstag, den 01.02., kam es um ca. 04:00 Uhr zum Brand eines SUV in der Tiefgarage eines Mehrparteienanwesens in der Saargemünder Straße in Alt-Saarbrücken. Bei dem Brand entstand ein nicht unerheblicher Gebäudeschaden. Außerdem wurden weitere in der Tiefgarage geparkte Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Derzeit ist von einem Gesamtschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich auszugehen. Die Brandursachenermittlung dauert aktuell an. Eine schwere Brandstiftung ist derzeit nicht auszuschließen.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (Telefon 0681/9321-233) oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

