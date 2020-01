Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfallflucht mit leichtverletzter Person in Saarbrücken-St. Johann Zeugenaufruf

Saarbrücken (ots)

Bereits am Montag, 27. Januar 2020, kam es vormittags gegen 11:45 Uhr an der Kreuzung Richard-Wagner-Straße / Dudweilerstraße im Saarbrücker Stadtteil St. Johann zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers.

Die Geschädigte, eine 13-jährige Saarbrückerin, überquerte die Richard-Wagner-Straße an der dortigen Fußgängerampel ordnungsgemäß bei Grünlicht. Als sie sich etwa in der Mitte der Straße befand, erfasste sie ein aus ihrer Sicht von links kommender Pkw, wodurch sie auf die Fahrbahn fiel und sich leicht am Fuß verletzte. Der Unfallverursacher fuhr anschließend in Richtung Martin-Luther-Straße davon.

Zu dem Tatfahrzeug ist lediglich bekannt, dass es silberfarben sein soll.

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung gegen den Verursacher.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (Telefon 0681/9321-233) oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

