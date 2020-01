Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter 24-jähriger Fahrzeugführerin in 66271 Saarbrücken, L 254 zwischen Bliesransbach und Kleinblittersdorf

Saarbrücken-Kleinblittersdorf (ots)

In den frühen Morgenstunden befuhr eine 24-jährige Fahrzeugführerin die L 254 aus Bliesransbach kommend, in Fahrrichtung Kleinblittersdorf. Kurz hinter der Höhe "Wolfsbuche" kam sie aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn nach rechts ab und fuhr über einen unbefestigten Grünstreifen gegen einen Baumstumpf. Hier hob das Fahrzeug ab, kollidierte ca. 30 m weiter mit einem Baum und kam weitere 30 m auf dem Dach in Endlage.An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Direkte Unfallzeugen sind nicht bekannt. Die Polizei wurde kurz nach 08:00 Uhr von einem Busfahrer hinsichtlich des verunfallten Fahrzeugs in Kenntnis gesetzt. Durch den Einsatz der Feuerwehr Kleinblittersdorf/Bliesransbach konnte die Fahrzeugführerin nur noch tot aus dem Fahrzeug geborgen werden. Hinweise auf weitere Unfallbeteiligte konnten nicht erlangt werden. Durch die Bergungsarbeiten musste die L 254 über mehrere Stunden gesperrt werden. 2 Notfallseelsorger, Notarzt- und Rettungswagen waren ebenfalls in das Einsatzgeschehen eingebunden.

