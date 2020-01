Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Täterfestnahme nach Einbruch in die Wiedheck-Schule in Brebach

Saarbrücken (ots)

Am Sonntag, dem 26.01.2020, gegen 14:11 Uhr teilte eine Zeugin mit, dass sie verdächtige Geräusche in der Wiedheck-Schule wahrnehmen würde. Die Zeugin gab an, dass sie auch bereits den Hausmeister der Schule informiert hätte. Dieser wiederum begab sich umgehend mit seinem Vertreter zum Schulgebäude. Es gelang den beiden Hausmeistern, den Täter aufzufinden und in einem Zwischentrakt einzuschließen. Das eintreffende Kommando der PI Saarbrücken-Stadt konnte den Täter problemlos festnehmen.

Es stellte sich heraus, dass der Täter zuvor in das Nebengebäude der Schule, der sog. ABC-Schule, eingebrochen war und dort lediglich Süßigkeiten entwendet hatte. Der festgenommene 21-Jährige Saarbrücker steht im Verdacht, mehrere gleichgelagerte Taten in Schulen begangen zu haben. Der Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft entschied, den Täter wieder auf freien Fuß zu setzen.

