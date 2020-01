Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Polizei sucht Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung

Saarbrücken (ots)

Am späten Freitagabend kam es im Bereich der Mainzer Straße ab dem Kreuzungsbereich Paul-Marien-Straße in Saarbrücken zu mehreren Verkehrsgefährdungen durch einen silberfarbenen BMW, welcher entgegengesetzt der Fahrtrichtung in Richtung Innenstadt geführt wurde. Mehrere Fahrzeugführer, welche die Mainzer Straße stadtauswärts fuhren, mussten dem "Geisterfahrer" ausweichen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Tel.: 0681/9321233 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

