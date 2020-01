Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Groß angelegte Suchmaßnahmen der Polizei - Vermisste wohlauf

Saarbrücken (ots)

Bereits am 22. Januar 2020 verließ gegen Nachmittag eine 74-jähre Bewohnerin ein großes Altenpflegeheim in der Bismarckstraße in Saarbrücken. Da sie bis zum Abend nicht zurückgekehrt war und es aufgrund ihres Gesundheitszustandes nicht auszuschließen war, dass sie den Weg zurück nicht selbst findet, wurden durch die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt bereits in der Nacht zum 23. Januar 2020 Suchmaßnahmen mit Unterstützung der Diensthundestaffel und der Bundespolizei eingeleitet.

Auch die Öffentlichkeit wurde aufgerufen, Hinweise bezüglich der Vermissten zu melden.

Am heutigen Morgen, 23. Januar 2020, wurden die Fahndungsmaßnahmen intensiviert. Dazu wurde ein polizeilicher Einsatz mit mehr als 80 Beamten aufgebaut. Die Bereitschaftspolizei ließ Boote zu Wasser, um das Saarufer und die Wasseroberfläche abzusuchen; auch Taucher bereiteten sich vor. Desweitern kamen unter anderem Suchhunde der Diensthundestaffel und ein sogenannter "Mantrailer" der Polizei Rheinland-Pfalz zum Einsatz.

Letztlich war es der aufmerksame Hausmeister eines Wohnhauses in der Rosenstraße, der die Vermisste gegen 9:15 Uhr antraf und sich geistesgegenwärtig an das Pflegeheim und die Polizei wandte.

Die 74-jährige Dame konnte wohlbehalten in die Obhut ihrer Familienangehörigen übergeben werden.

