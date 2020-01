Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Vielzahl von PKW-Aufbrüchen im Bereich St.Arnual und Güdingen

Saarbrücken (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes kam es zu einer Vielzahl von PKW-Aufbrüchen im Bereich St.Arnual. Eine Tat ereignete sich auch im angrenzenden Güdingen. In den meisten Fällen wurde die Seitenscheibe zerstört und teilweise Wertgegenstände aus dem Fahrzeuginnenraum entnommen. Teilweise konnte die Art und Weise, wie sich der Täter Zutritt zu dem Fahrzeug verschaffte, nicht geklärt werden. Die Fälle ereigneten sich in der Barbarastraße, Brühlstraße, Koßmannstraße und in Güdingen in der Sonnenbergstraße. Sachdienliche Hinweise zu den Taten erbittet sich die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter 0681/9321233. In diesem Zusammenhang rät die Polizei dazu, keine Wertgegenstände im abgestellten Fahrzeug zu belassen, mindestens aber diese von außen nicht sichtbar zu deponieren.

