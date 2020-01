Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Diebstahl von Wohnwagen

Saarbrücken-Güdingen (ots)

Am vergangenen Freitag, zwischen 16:00 Uhr und 18:30 Uhr, wurde von einem Parkplatz in der Saargemünder Straße in Güdingen ein hochwertiger Wohnwagen entwendet. Vor Ort konnte die aufgebrochene Sicherung der Anhängerkupplung des Gefährts aufgefunden werden. Täterhinweise liegen aktuell noch nicht vor. Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Saarbrücken-Stadt zu melden.

