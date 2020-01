Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Autofahrer nötigt mehrere Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn - Zeugen gesucht

Saarbrücken (ots)

Am Samstag, dem 11.01.20, gegen 00:30 Uhr, befuhr ein 72-jähriger Mann aus Saarlouis mit seinem Pkw die Autobahn A6 in Fahrtichtung Saarbrücken. Ab der Bischmisheimer Talbrücke wurden er und seine 40-jährige Beifahrerin über mehrere Minuten durch einen dunklen Audi A6, älteres Modell, mit französischen Kennzeichen, massiv genötigt. Hierbei fuhr der Audi wiederholt dicht auf, überholte verbotswidrig rechts und bremste letztlich den anderen Pkw bis zum Stillstand auf der rechten Fahrspur der Autobahn aus. Anschließend schaltete der Drängler das Licht an seinem Fahrzeug aus, so dass es nur einem glücklichen Umstand zu verdanken war, dass es nicht zu einem schweren Verkehrsunfall kam. Mehrere andere Fahrzeuge und Lkw passierten die Gefahrenstelle. Im Anschluss setzte der Audi seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit über die A6 in Richtung Landesgrenze (Goldene Bremm) fort. Er konnte durch die Polizei nicht mehr festgestellt werden. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens sind nun Folgeermittlungen über die Polizei in Frankreich möglich. Zeugen, welche die Situation beobachten konnten oder sogar Angaben zum Fahrer des Audi machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter Tel. 0681-9321-233 in Verbindung zu setzen.

