POL-SBR-STADT: Sachbeschädigung an Pkw durch männlichen Täter in Saarbrücker Innenstadt Zeugenaufruf

Saarbrücken (ots)

In der Silvesternacht (Dienstag, 31. Dezember 2019 auf Mittwoch, 1. Januar 2020) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw in der Kaiserstraße in Saarbrücken-St. Johann.

Eine männliche Person wurde gegen 1:00 Uhr dabei beobachtet, wie diese den Spiegel eines schwarzen Toyota Aygo mit St. Ingberter Kennzeichen abtrat, welcher vor einer dortigen Spielothek geparkt war. Die Person war Teil einer größeren Gruppe. Durch die alarmierte Polizei wurde der 24-jährige Saarbrücker nach kurzer Flucht zu Fuß und einem selbstverschuldeten Sturz festgenommen.

Der Mitteiler bzw. Zeuge der Tat konnte im Nachgang des Einsatzes nicht mehr angetroffen werden. Daher wird der momentan unbekannte, etwa 40 bis 50 Jahre alte männliche Mitteiler darum gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter 0681/9321-233 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

