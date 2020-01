Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Raub in der Silvesternacht

Saarbrücken (ots)

Am Morgen des 01.01.2020 kam es gegen 04:00 Uhr in der Koßmannstraße, 66119 Saarbrücken, zu einem Raub zum Nachteil eines 26 Jahre alten Mannes. Dieser wurde auf seinem Nachhauseweg von einer Silvesterfeier von bisher unbekannten Tätern niedergeschlagen und verlor umgehend das Bewusstsein. Die Täter nutzten dies und entwendeten die Brille, das Handy und den Geldbeutel des Mannes. Im Anschluss flüchteten sie von der Örtlichkeit und ließen das Opfer bewusstlos am Tatort zurück. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (0681 9321 233) in Verbindung zu setzen.

