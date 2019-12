Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Polizei sucht Zeugen und Geschädigte nach Verkehrsunfall auf der A6

A620 in Fahrtrichtung Saarlouis

Saarbrücken (ots)

Am 23.12.2019, gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 62 Jahre alter Mann (deutscher Staatsbürger) aus Kindsbach die BAB 6 /620 aus Richtung Mannheim kommend in Fahrtrichtung Saarlouis. In Folge eines Zuckerschocks verlor der Mann in Höhe Rastplatz Bischmisheim die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte mit mindestens einem Verkehrsteilnehmer und setzte seine Fahrt in Schlangenlinien und beidseitig die Leitplanken touchierend bis zur Malstatter Brücke fort. Hier konnte er von Kräften der Polizei angehalten und der notwendigen medizinischen Versorgung zugeführt werden. Verkehrsteilnehmer, die bei dem Vorfall geschädigt wurden, sowie Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt in Verbindung zu setzen.

