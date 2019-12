Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in Pizzeria

Saarbrücken (ots)

Bereits am 18.08.2019 gegen 01:30 Uhr brach ein unbekannter Mann in eine Pizzeria am Malstatter Markt in 66115 Saarbrücken ein. Der Täter wurde bei der Tatbegehung von der Überwachungskamera des Restaurants aufgezeichnet.

Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen?

Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681 - 9321 233 oder jede andere Polizeidienststelle.

