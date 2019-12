Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Linienbus "auf dem Rastpfuhl"

Saarbrücken (ots)

Am Montag, 9. Dezember 2019 kam es um 20:24 Uhr "auf dem Rastpfuhl" in einem Bus der Linie 129 zu einem Sturzgeschehen, bei dem ein männlicher Fahrgast leicht verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich im Bereich der Haltestelle "Caritas Klinikum" in der Rheinstraße in 66113 Saarbrücken. In dem Bus hätten nach Angaben der Beteiligten noch drei weitere Fahrgäste gesessen. Da die genauen Umstände, die zum Sturz des Mannes führten, nicht zweifelsfrei geklärt werden konnten, werden die Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681/9321-233 zu melden.

