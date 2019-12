Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Vielzahl von PKW-Aufbrüchen im Bereich St.Arnual

Saarbrücken-St.Arnual (ots)

Im Verlaufe des vergangenen Wochenendes wurden bislang insgesamt 10 PKW-Aufbrüche von der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt registriert. Dabei betroffen waren diverse Straßen im Bereich St.Arnual / Winterberg / Wackenberg. In den meisten Fällen wurde von bisher unbekannten Tätern eine Fensterscheibe zerstört, um so an Wertgegenstände aus dem Fahrzeuginneren zu gelangen. Dabei wurden u.a. ein Notebook, Fahrzeugpapiere, Geldbeutel, Schlüssel, Mobiltelefone und CD's entwendet. In einem Fall wurden sogar Bierflaschen gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf mehrere Tausend Euro. Entsprechendes Spurenmaterial konnte an den angegangenen Fahrzeugen gesichert werden. Die Polizei Saarbrücken-Stadt leitete Ermittlungsverfahren ein und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

