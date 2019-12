Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte der PI Saarbrücken-Stadt

Saarbrücken-St.Johann (ots)

Am frühen Sonntag Morgen, gegen 04:30 Uhr, kam es zu einem polizeilichen Einsatz vor einer Discothek in der Futterstraße in Saarbrücken, wonach ein junges Pärchen aus Kleinblittersdorf ihre dort anfallenden Rechnungen nicht beglichen hätte. Aufgrund ihrer aggressiven Verhaltensweisen vor Ort wurde der 26-jährige Mann und die 24-jährige Frau zur Polizeidienststelle verbracht. Dort griff die Probandin Polizeibeamte aktiv an, in dem sie um sich trat und eine Polizeibeamtin in deren mit Handschuhe geschützte Hand biss. Verletzt wurde die Beamtin dabei nicht. Nach Entnahme einer Blutprobe und Einleitung entsprechender Strafverfahren erschienen Angehörige und nahmen das Pärchen in Obhut.

