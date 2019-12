Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Unbekannte werfen Radkappe auf vorbeifahrendes Fahrzeug

Saarbrücken-Brebach (ots)

Am vergangenen Samstag Abend, gegen 21:20 Uhr, warfen vermutlich jugendliche Täter in der Saarbrücker Straße in Brebach eine Radzierblende auf ein vorbeifahrendes Fahrzeug. Der 55-jährige PKW-Fahrer aus Saarbrücken war mit seinem Fahrzeug in Richtung Saarbrücken unterwegs, als ihm in etwa in Höhe Saint Gobain Jugendliche auffielen, von denen einer einen silbernen Gegenstand in der Hand hielt und diesen unvermittelt in Richtung des Fahrzeugs warf. Durch einen direkt eingeleiteten Bremsvorgang prallte die, wie sich später herausstellte, Radzierblende lediglich auf die Motorhaube des Fahrzeugs und es kam zu keinem Verkehrsunfall. Nach dem der Autofahrer angehalten und die Jugendlichen zur Rede stellen wollte, flüchteten diese. Er konnte sie lediglich als Jugendliche zwischen 14-17 Jahren, dunkel gekleidet und vermutlich südländischer Herkunft beschreiben. Eine Fahndung im Umfeld führte nicht mehr zum Antreffen der Personen. Am PKW war leichter Sachschaden im Bereich der Motorhaube entstanden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt.

