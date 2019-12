Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus in Bübingen

Saarbrücken-Bübingen (ots)

Am vergangenen Samstag, in der Zeit von 15:30 Uhr bis 18:30 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus im Falkenweg in Bübingen eingebrochen. Dabei wurde eine rückwärtig gelegene Zugangstür aufgehebelt. Im Haus wurde ein Tresor aufgebrochen, in welchem sich jedoch keine Wertgegenstände befanden. Des Weiteren wurde nach ersten Erkenntnissen Schmuck entwendet. Täterhinweise liegen aktuell noch nicht vor. Sachdienliche Hinweise erbittet sich die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt.

